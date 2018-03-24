Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Суббота 24 марта
Лента новостей
11:23
Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон
11:00
В Подмосковье произошел крупный пожар
10:47
Максакова сделала шокирующее признание в годовщину убийства мужа
10:12
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ
22:00
Пугачева встревожила сообщением о своей болезни
21:53
Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот
21:45
Трехлетний малыш сломал палец стоматологу
21:25
Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко
21:23
Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем
21:16
Бразильцы разгромили сборную России
21:03
Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон
20:58
42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности
20:50
"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина
20:23
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
20:18
Мямливший судья устроил балаган из ареста Савченко
20:05
Умершему Табакову быстро нашли замену
19:30
Вульгарная мать опозорила скромницу Костенко
19:18
Звезда "Глухаря" бросила беременную любовницу
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:55
Макрон и Меркель угрожают Путину из-за предателя Скрипаля
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
17:14
Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:34
Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
Жириновский подготовил прощальную речь
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:14
После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
09:13
Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
09:01
В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме
08:53
Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео
08:48
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
У Натальи Фриске родились малыши
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Гороскоп

Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Слухи о том, что Светлана Лобода беременна от солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, не дают покоя поклонникам звезды. Что в действительности происходит в жизни певицы – попробовали разобраться Dni.Ru. 
прочитано 1770 раз

Мы обратились за помощью к астротипологу, нумерологу Дмитрию Шимко, который заглянул в гороскопы знаменитостей.

ПО ТЕМЕ

Беременная Лобода: Нервы сдают

Глубоко беременная Лобода заявила об уходе со сцены

Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

"Вокруг Светланы много мужчин, но она женщина холодная, ищет таких же холодных спутников. Солист группы Rammstein как раз и обладает подобным темпераментом, поэтому они могли действительно привлечь друг друга. Но даже если предположить, что эти двое состоят в отношениях, больше трех лет они не продлятся. Тилль никому не верит, никого не слушает, делает все по-своему, а Светлана привыкла навязывать свою позицию, и она однозначно жестче. В гороскопе Линдеманна действительно виден цикл семейственности, который "включился" в начале января 2017 года и будет активным последующие 4 года. В этот период возможно рождение детей, разрушение старых союзов. Так что Тилль вполне мог бы быть отцом ребенка Светланы. Тем не менее, в гороскопе Лободы я вижу судьбоносную встречу с мужчиной, которая произойдет только через шесть лет, когда певице исполнится 41 год", – рассказал Шимко.

Несмотря на успех в шоу-бизнесе, Шимко считает, что в подходящий момент ей кто-то помог пробиться. "Из Светланы получился бы отменный предприниматель, так как она любит деньги, обожает их тратить. А вообще, наверное, она сама не знает, чем бы хотела заниматься в будущем. Если сейчас задать вопрос, чем бы она хотела заниматься, ответа не будет", – говорит он.

Кроме того, в этом году в гороскопе певицы эксперт увидел "точечный" переезд. До октября 2018 года будет либо смена страны, либо города. Точечный – потому что не навсегда. Через 3,5 года место жительства снова поменяется.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"А в этом году у нее по судьбе – поиск второй работы. Светлана начнет увлекаться какой-то сферой, которая не имеет прямого отношения к музыке, и развитие в этой области затянется до 40 лет. Вполне вероятно, что певица займется продюсированием или станет телеведущей. Нельзя исключать и ухода в политику, потому что у девушки явно заоблачные амбиции. Работать на дядю как простые смертные – это не про нее. Ей в принципе сложно работать в коллективе, так как она крайне жесткая", – отметил астротиполог.

Шимко уверен, что Лобода забеременела очень вовремя, так как точка декрета в ее гороскопе красиво стояла 35-36 лет. Эксперт считает, что у нее будет возможность родить еще раз в промежутке с 42 до 43 лет, если захочет и позволит здоровье, которое, кстати, у Лободы слабое.

Гороскоп указывает Светлане два пути: либо она работает с утра до ночи, и тогда у нее нет никакой личной жизни и стабильности в отношениях. Либо она полностью отдает себя семье, но тогда нужен мужчина с деньгами, которые она сама не заработает.

24 марта 2018, 10:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Лобода появилась в "голом" платье

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Леонид Кучма
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Табаков три года держал на крючке Джигарханяна
Гузеева поблагодарила Киркорова за жаркий стриптиз
Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон
Пугачева встревожила сообщением о своей болезни

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Телеведущая ожесточенно борется за наследницу
Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети

Фотограф опубликовал кадры 13-летней давности
Шоу-бизнес

Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима

Актер вернулся к бывшей супруге
Шоу-бизнес

Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот

Знаменитость подогревает интерес к своей беременности

Гороскоп

Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru