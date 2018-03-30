Совет на выходные, 31 марта – 1 апреля 2018 года

Ближайшие выходные лучше провести не где-нибудь, а именно дома. Покой и уют позволят отдохнуть и набраться сил для следующей трудовой недели, а также, очень вероятно, поправят или помогут сохранить здоровье.



"Если вы любите более активное времяпрепровождение, то хорошей идеей будет пригласить кого-то в гости к себе домой. Такие домашние посиделки пройдут просто на ура и принесут гораздо больше радости, чем совместный поход с теми же людьми куда-то во вне. Весьма неплохо будет также заняться какими-то сугубо бытовыми вещами, например, расчисткой пространства и расхламлением помещения", – считает синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Специалист советует заняться уборкой даже тем, кто не очень любит это занятие. "В эти дни вас может посетить вдохновение, и работа пойдет гораздо веселее обычного. Для тех, кто живет не в городе своего детства, но где-то неподалеку, особенно если в нем живут ваши родители, отличной идеей будет туда съездить", – добавила она.