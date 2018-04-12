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Гороскоп

Макаревича умоляют лечиться

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич регулярно привлекает к себе нездоровое внимание высказываниями, которые многие воспринимают неоднозначно. Впрочем, самому музыканту, уверены специалисты, следует больше внимания уделить самому себе, а не глобальным проблемам или общественным порокам.
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Несмотря на то, что чисто внешне Андрей Макаревич не производит впечатления болезненного человека, ему следует внимательно следить за состоянием своего организма. "Вижу явные проблемы со здоровьем. Камни показывают болезнь, и не простую", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова. "Заболевание не четко локализовано, возможно связано с печенью и поджелудочной, вижу небольшие изменения в составе крови", – добавила она.

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Именно этим может объясняться пристальное внимание музыканта к жизни за рубежом. "Он хотел бы уехать на лечение. Вижу, что это могут быть Штаты или Канада. Сам он для себя еще не принял решение. Хотя ему со стороны идут советы, чтобы он бросал все и ехал заниматься своим здоровьем", – поведала экстрасенс.

Однако уезжать на лечение Макаревичу, по ее мнению, следует как можно скорее. "В целом, ему идет переезд. Это не иммиграция, это вынужденная мера", – считает Кажетта Ахметжанова.

Кроме скрытой болезни музыкант борется и с душевными противоречиями, уверена ясновидящая. "В глубине его души творится что-то невообразимое. Внутренние противоречия, кризис, неуверенность, состояние упадка. Творчески, как ни странно, он тоже не может встать на уже накатанную колею. Его много что не устраивает, я бы сказала даже угнетает", – подчеркнула экстрасенс.

"Такое ощущение, он пытается найти выход, не может и хочет убежать сам от себя, не понимая одного, что локационное изменение не спасут ситуацию. Он сам запутался в том что делает и в том что хотел бы сделать. Он бежит от себя, от страны", – заметила она.

"Он уедет, потом он вернется обратно в Россию. Не могу сказать, что за границей он что-то решит. Рекомендую по возвращению срочно заняться здоровьем. А лучше и сейчас начать обследование и принять все меры, чтобы во время остановить возможные заболевания", – заключила Кажетта Ахметжанова.

12 апреля 2018, 21:25

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