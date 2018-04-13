Совет на выходные 14-15 апреля 2018 года

Ближайшие выходные отлично подходят для того, чтобы структурировать что-либо или навести порядок – в квартире, в доме, в планах, в своих мыслях, в жизни. Если вдруг возникла какая-то проблема или затруднение, то первое, что необходимо сделать, это разложить все для себя по полочкам.

"Очень вероятно, что вы или решите затруднение, или, как минимум, переведете решение проблемы в разряд чисто технических задач, – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. – В эти дни стоит избегать бардака во всех вопросах. Старайтесь, что бы вы ни делали, подойти к вопросу спокойно и структурно, без бурных метаний и попыток делать десять дел сразу. Помните, что съесть слона можно только по кусочку".

Особенно актуальным подобное рациональное поведение будет в вопросах, касающихся каких-либо коллективов или групп единомышленников. И не забывайте, что к порядку взывают ваши планы и мечты. Отличной идеей будет упорядочить свои мысли на тему того, чего именно вы хотите от жизни.

Вспомните книгу "Алиса в Стране чудес". "Скажите, пожалуйста, куда мне идти?– спросила Алиса. А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот. Мне все равно... – сказала Алиса. Тогда все равно, куда и идти", – заметил Кот". (с) Эти выходные – прекрасное время для того, чтобы определиться, куда вы хотите попасть, а энергии дня будут вам в этом помогать.