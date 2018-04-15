Больную Дайнеко ждет новый развод

История с разводом 30-летней Виктории Дайнеко и 23-летнего Дмитрия Клеймана закончилась скандалом. Бывшие супруги не постеснялись вывалить на публику грязное белье, и принялись рассказывать нелицеприятные подробности личной жизни. Теперь поклонники певицы смакуют истории с побоями и изменами. Что же произошло на самом деле?

"История Виктории Дайнеко с изменами и побоями бывшего мужа, прямо скажем, "высосана из пальца". На самом деле все произошедшее явилось апофеозом долгих негативных тенденций в их отношениях, а измена с подругой Виктории – точкой разрыва. Согласно раскладу Таро, в гармонии и любви с Дмитрием Клеманом певица прожила только первый год, а после этого их отношения начали сходить на нет. Обстановка в паре стала напряженной, они постоянно выясняли отношения, сыпали претензиями в адрес друг друга и могли не разговаривать по несколько дней", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Ничего удивительного в этой истории нет, а их разрыв – закономерен, считает медиум. "Даже если бы измены не было, эти двое все равно бы разошлись. Виктория – человек, которому постоянно нужны эмоции. Причем эмоции как позитивного, так и негативного свойства для нее одинаково питательны, так она пополняет жизненные силы. Если Виктории недостает огонька в отношениях, она создает ситуации, в которых сможет получить "подзарядку". Но в ситуации с Дмитрием виноваты оба – можно сказать, что они стоили друг друга", – утверждает она.

Если верить картам Таро, дальнейшая судьба Виктории будет насыщенной. "Вика очень эмоциональный человек и сейчас тяжело переживает развод, но певица быстро оправится и практически сразу окунется в новые отношения. Мы увидим ее в компании нового спутника уже в течение нескольких месяцев, ее ждет яркий роман. По раскладу Виктории выпадает несколько браков, поэтому трудно сказать, как долго продлятся и ее новые отношения. Она такой человек – ей хочется постоянно исследовать что-то новое и окружать себя новыми людьми, она "охотница за эмоциями", – пояснила Абравитова.