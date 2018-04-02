Бизнес-гороскоп на апрель 2018 года

ОВЕН

В этом месяце представители знака Овен смогут ударно потрудиться, если поставят себе четкую цель и не будут отвлекаться на пустяки. Радует, что и сил на это хватит, и вознаграждение за усердный труд не заставит себя долго ждать. Если вы не сидите без дела, в апреле вас ждет вполне стабильный доход. Во второй половине месяца можно заводить новые знакомства, которые в будущем окажутся полезны не только в бизнесе, но и для каких-то личных целей. Сейчас вы особенно харизматичны, что поможет в ведении переговоров – пользуйтесь моментом.

ТЕЛЕЦ

Наиболее удачным месяц станет для тех, чей бизнес связан с зарубежными странами и иностранцами. Если вы сейчас повышаете квалификацию или получаете высшее образование, апрель также будет успешным. У остальных месяц обещает быть спокойным: больших побед на производстве не ожидается, но и неудач тоже не будет. Хорошо, если на работе необходимо встречаться с клиентами – сейчас вы легко расположите к себе людей своим природным обаянием и привлекательностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Типичным представителям знака Близнецы в апреле лучше уделить время построению планов на будущее – это поможет четко представлять, чего вы хотите достичь и за какой период, а главное – что необходимо для достижения этих целей. В первой половине месяца вы можете вновь обдумать старые проблемы, решение которых было отложено до лучших времен, и, наконец, избавиться от них. Что касается дохода, то он вряд ли порадует вас, но уже под конец месяца ситуация улучшится. Главное – не опускать руки.

РАК

Для представителей знака Рак апрель станет успешным месяцем в плане работы. Придется потрудиться, но зато и прибыль от бизнеса будет стабильной. Хорошо, если в ваши обязанности входит общение с клиентами или инвесторами, сейчас вы сможете договориться в свою пользу. Но лучше приступать к переговорам во второй половине месяца. Единственная опасность в апреле для вашей карьеры – испортить отношения с коллегами или партнерами по бизнесу, поэтому постарайтесь не вступать в конфликты и споры.

ЛЕВ

В апреле Львам придется много времени уделять скучной монотонной работе, которую творческие представители этого знака обычно так не любят. Что ж, и рутина помогает добиться поставленных целей. К тому же ваш труд обязательно оценит начальство, скорее всего, в денежной форме. Наиболее благоприятен месяц станет для тех, чей бизнес связан с финансами, красотой, одеждой, творчеством или какими-то развлечениями. В последнюю неделю апреля можно серьезно подойти к составлению бизнес-плана на ближайшее будущее.

ДЕВА

Успешным месяц станет для тех Дев, кто работает в других странах, с иностранцами или с представителями других культур и религий. Если ваша работа с этим не связана, в апреле можно заняться самообразованием и пойти на курсы повышения квалификации – вы потратите время с пользой не только для себя, но и для своей карьеры. Хороший период для бизнеса начинается в последнюю неделю месяца – можно по полной выложиться на рабочем месте, чтобы занять лидирующие позиции на производстве и получить соответствующую награду.

ВЕСЫ

Если у вас есть необходимость взять кредит или заем, сделайте это в первой половине апреля – тогда вам будет по силам его вернуть вовремя и без лишних неприятностей. Можно также воспользоваться финансовой помощью своих партнеров по бизнесу или даже по браку. Вообще, в этом месяце вам лучше работать в коллективе, не погружайтесь с головой только в собственные проекты. Если вам необходимо найти новых инвесторов или бизнес-партнеров, приступайте к этому во второй половине апреля – тогда результат будет успешным.

СКОРПИОН

Не слишком веселый месяц ждет представителей знака. Придется много внимания уделять обычной скучной рутине, а не ярким творческим проектам. Причем в первую половину месяца, скорее всего, придется решать старые вопросы и нерешенные ранее проблемы – но когда-то ведь все равно пришлось бы этим заняться. Финансовый доход зависит в апреле больше от ваших партнеров, чем от вас самих, поэтому постарайтесь поддерживать их и помогать, если им это будет необходимо. Не отрывайтесь от коллектива.

СТРЕЛЕЦ

Доход представителей знака Стрелец сейчас полностью зависит от них самих, поэтому не бойтесь проявлять инициативу и брать на себя дополнительную работу – у вас хватит на нее энергии. Возможно, работа не будет вас радовать какими-то яркими интересными моментами и покажется скучной, но ее все равно придется выполнить. Радует, что за это вы в скором времени обязательно получите свою награду в денежном эквиваленте. Особенно успешным месяц будет для тех, кто работает в медицине или сфере обслуживания.

КОЗЕРОГ

Один из самых хороших прогнозов на апрель именно у представителей знака Козерог. Месяц пройдет благоприятно: работа будет приносить удовольствие, ведь сейчас вас посетит муза, отчего захочется даже в привычные занятия добавить каплю творчества. Естественно, если ваша работа и так связана с созданием чего-то нового, этот период для вас особенно благоприятен. Кроме того, сейчас вы полны сил и энергии, что дает возможность справиться с любой поставленной задачей, так что не сидите без дела.

ВОДОЛЕЙ

Представителям знака Водолей апрель лучше посвятить не работе, а дому, если только ваш бизнес никак не связан с недвижимостью – тогда наиболее удачна для работы будет первая половина месяца. Если необходимо найти новое помещение для склада или офиса или, наоборот, продать его, используйте для этих целей также первую половину апреля. После 15 числа можно заняться сбором информации для своей профессиональной деятельности, провести необходимые маркетинговые исследования, провести анализ полученных данных.

РЫБЫ

Наиболее благоприятно и успешно апрель, а вернее его вторая половина, пройдет для тех представителей знака Рыбы, кто занят в сфере логистики, журналистики, писательского дела, передвижения транспорта, да и чья деятельность просто связана с каким-то общением или обучением. Если необходимо провести сбор информации, например, о конкурентах в вашей отрасли, сделать это лучше после 15 числа. В последнюю неделю апреля придется больше внимания уделять семье и дому, нежели работе, поэтому трудовые подвиги запланируйте на начало месяца.