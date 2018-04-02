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Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается сразу после полнолуния, а это значит, что за большие проекты сейчас браться, может быть, и не стоит, зато свои мелкие проблемы вы сможете решить на ура. Например, плановые операции следует назначать именно на этот период. Если же вы затеяли ремонт в квартире, вы выбрали правильное время, чтобы он не превратился в долгострой.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начинается для вас не самым лучшим образом. Первые два дня есть смысл поработать на вторых ролях и не строить из себя супергероя – ничего страшного, если свою прыть продемонстрируют другие. Ваше время начинается со среды – тогда можно выходить в лидеры и демонстрировать свои способности.

ТЕЛЕЦ

Начните наступившую неделю с коллективных дел – собственные проекты вряд ли будут увенчаны успехом. С середины недели повышается опасность получить бытовую или производственную травму – есть смысл сбавить обороты и не лезть в передовики. Если вы хотите приключений, для них прекрасно подойдут выходные.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы очень легки на подъем, им трудно усидеть на одном месте. Но в первые дни наступившей недели вам, скорее всего, придется заниматься простой рутинной работой, которая вряд ли принесет много радости. Со среды по пятницу время совместных дел с товарищами. На выходных стоит отказаться от экстремальных видов отдыха.

РАК

Начало недели начинается для вас оптимистично – вы можете идти на работу, как на праздник, с творческим задором и оптимизмом. Впрочем, если у вас на эти дни намечены выходные, они также пройдут плодотворно. Со среды вдохновения поубавится – придется заниматься обычными делами. Выходные посвятите своей второй половинке.

ЛЕВ

Не следует на первые дни рабочей недели намечать важные шаги в карьере – с гораздо большей эффективностью у вас будут получаться дела по дому. Зато всю вторую половину недели можете демонстрировать свои таланты и способности. На выходных есть смысл заняться мелким ремонтом или уборкой в доме.

ДЕВА

Дева не считается подвижным знаком, ей милее спокойная кабинетная работа. Но в самом начале недели вам не дадут посидеть на одном месте – ожидаются местные командировки, звонки и встречи. Передохнуть можно будет в середине недели – от вас все отстанут. Выходные должны пройти весело и ярко.

ВЕСЫ

Начало наступившей недели будет связано у вас с материальными вопросами – есть надежда, что они будут приятными. Не гнушайтесь никакой физической работы, она не будет в тягость. Середина недели благоприятна для получения новой информации и контактов, правда, не все они будут полезными. Выходные – для дома и семьи.

СКОРПИОН

Не стоит долго раскачиваться или вообще брать отгул в самом начале недели – сейчас вы способны свернуть горы, стать настоящим лидером, как на работе, так и дома. Планку, которую вы для себя поднимете в понедельник, не стоит опускать вплоть до пятницы. На выходных можно отправиться загород в хорошей компании или просто пойти в гости.

СТРЕЛЕЦ

Не самое многообещающее начало недели для представителей вашего знака, поэтому можно посидеть на скамейке запасных, не слишком расходуя силы. Их заметно прибавится в среду – наступает ваше время занимать лидирующие позиции. Выходные также пройдут активно – например, можно позаниматься в тренажерном зале.

КОЗЕРОГ

Вся наступившая неделя не выглядит очень оптимистичной для типичных Козерогов, если конечно вы нацелены исключительно на победу в своих трудах. Если первые дни недели еще можно надеяться на хороший результат в командных делах, то со среды лучше просто отдыхать, избегая любых излишеств. Второе дыхание придет на выходных.

ВОДОЛЕЙ

Начиная с самого первого рабочего дня – вы лидер в производственном соревновании, и, скорее всего, пальму первенства не отдадите никому. Если в середине недели вы и почувствуете усталость, друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть от ратных трудов можно будет на выходных – откажитесь на эти дни от любых контактов.

РЫБЫ

Самый лучший прогноз на этой неделе для представителей вашего знака. В начале недели ожидаются успехи в интеллектуальной деятельности – можно узнать много нового. В середине недели хорошая возможность взять первый приз в соревновании. Конец недели благоприятен для встреч с друзьями – не сидите в одиночестве.

2 апреля 2018, 11:16

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