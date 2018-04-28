Совет на выходные 28-29 апреля 2018 года
"Есть риск испортить себе выходные. Если даже в отместку вы сумеете качественно подпортить их тому, кто, как вам кажется, виноват в вашем плохом настроении, это никак не отменяет факта испорченного свободного времени лично для вас", – рассказала синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Очень плохим вариантом будет проглотить обиду и запихнуть ее в специальный "чуланчик" подсознания. Такие обиды, кажущиеся надежно спрятанными и почти забытыми, могут отравлять жизнь долгое время.
Не допускайте сбора "мусора" внутри себя. "Если вы не можете просто не придавать значения тому, что вызвало обиду, просто поговорите с обидчиком на эту тему, а не дуйтесь в уголке”, – посоветовала эксперт.
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