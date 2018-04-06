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Гороскоп

Совет на выходные, 7-8 апреля 2018 года

Фото: pixabay.com
В выходные стоит проявить повышенное внимание к решениям и действиям, основанным на взглядах, почерпнутых из семьи, от наших мам и пап, а также более старших родственников. Не секрет, что многие жизненные установки человека родом из детства, и далеко не всегда они нам вредят, а даже напротив – зачастую приносят пользу.  
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Именно сейчас нужно направить силы на поиск того, что вы почерпнули из семьи и что вас ограничивает, мешая идти собственным путем и быть по-своему счастливыми. "Это могут быть очень простые и сравнительно невинные вещи. Например, у кого-то в детстве субботний день посвящался уборке квартиры. В результате у уже взрослого человека на подкорке прошита идея, что в этот день никто не отдыхает, а все дружно драят помещение, причем отступники непременно должны быть наказаны. Эти выходные – отличное время сказать "стоп" и задать себе вопросы. А что случится, если вы этого не сделаете? Вы уверены, что это плохо? А что будет, если вы не будете сегодня "воспитывать трудом" своего ребенка, а пойдете вместе наслаждаться весенним солнышком в парк? Помните, попытки привить такие "семейные традиции" в ближайшие дни чреваты скандалами", – предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева

По словам эксперта, в выходные могут также активизироваться и гораздо более серьезные и глубокие "родовые программы". Единственный способ борьбы с ними – это осознанность. Попробуйте провести эти дни в полном сознании. 

6 апреля 2018, 16:25

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