Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов

"Комментарии пользователей вероятно основаны на том, что телеведущей 46 лет, и в этом возрасте забеременеть и благополучно родить женщинам удается не всегда. Но я хочу успокоить поклонников телеведущей: беременность и роды пройдут успешно", – сказала она корреспонденту Dni.Ru.

По словам гадалки, у Леры и ее мужа Сергея Макарова родится прекрасная здоровая девочка. "Это будет ребенок с положительной кармой: она придет в этот мир добрым человеком. Девочка будет не лишена талантов и ее ждет успешный жизненный путь. Что касается самой Леры, то для нее и ее супруга это большое и радостное событие, которое подарило паре заряд вдохновения, – уверена Кажетта. – Хочу отметить, что их отношения, несмотря на долгую совместную жизнь, не потеряли свою яркость, их чувства не ослабели, даже наоборот – с годами они становятся все ближе друг к другу. Муж Леры Игорь Макаров просто создан для семьи, жена и дети для него – самая большая ценность.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 11 Май 2018 в 7:19 PDT

Ахметжанова добавила, что в ближайшие три года ведущую ждут большие успехи. "Затем, как ни печально – потеря кого-то из близких", – предупредила ясновидящая, тем самым подготовив Кудрявцеву к тяжелому удару. "Этот эпизод ей помогут пережить супруг и дети", – подчеркнула она.

"Хочу отметить, что это не последний ребенок в их семье. Лере по судьбе выпадает два родных ребенка, но я четко вижу, что пополнение еще случится, поэтому скорее всего, пара усыновит еще одного ребенка", – добавила Ахметжанова.