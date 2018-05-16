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Гороскоп

Хитрая Асмус родит второго ребенка

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Актриса театра и кино, которую вся страна узнала благодаря роли скромницы Вари Черноус в сериале "Интерны", оказалась коварной обольстительницей. Когда девушка увела из семьи известного юмориста Гарика Харламова, армия хейтеров проклинала ее в соцсетях. Со временем страсти утихли, и сейчас Кристина снова на пике популярности и счастлива в браке. Как у нее это получилось? 
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"Кристину Асмус я бы назвала по-женски очень хитрой в хорошем смысле слова, ее отличает женская мудрость. Все, что актриса имеет сейчас, включая счастливый брак со юмористом Гариком Харламовым, построено ее руками и четко просчитано. Тем не менее, отношения в их паре настоящие, есть искренние чувства. Кристина сама, можно сказать, "влюбила" в себя Харламова, и затем строила этот брак – несмотря на то, что снаружи девушка кажется мягкой, она полностью управляет семейной жизнью", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. 

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Карты Таро показали, что у Кристины очень яркая женская энергия. Будто бы внешне она маленькая девочка, а внутри – настоящий манипулятор. И именно такие женщины умеют правильно построить семейную жизнь и добиваются своего как в личных отношениях, так и в карьере. "Жить с Гариком они будут счастливо, но с одной оговоркой. Если вдруг эти отношения Кристине наскучат, затягивать с расставанием она не станет – в отношениях с ней всегда есть момент непредсказуемости. Но в ближайшем будущем точки разрыва в их отношениях я не вижу, они вполне гармоничная пара и их связывают общие интересы, а главное – совместные планы", – увидела таролог.

Так как каждый из этой пары является яркой личностью и телезвездой, они привлекают к себе всеобщее внимание, в том числе и заинтересованных представителей противоположного пола. Пока они верны друг другу, но в будущем, по словам ясновидящей, они будут становиться все более популярными, известными, успешными и устоять будет достаточно сложно, в особенности – Гарику. Нам предстоит узнать, выдержат ли эти отношения такое испытание.

"По судьбе их ребенка все замечательно. К воспитанию родители подходят максимально ответственно и мудро. Их дочери дано все самое лучшее, в том числе лучшие педагоги и всевозможная забота. В ней уже заложен успех и творческая составляющая. Кстати, детей у этой пары может быть еще много – столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в течение трех лет", – добавила Абравитова. 

16 мая 2018, 21:10

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