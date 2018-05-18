Совет на выходные 19-20 мая 2018 года

В эти выходные стоит морально подготовиться к тому, что какой-то вопрос или ситуация застрянет в подвешенном состоянии. Если вы попробуете что-то прояснить, то вряд ли это получится без затрат большого количества энергии.

“Если даже у вас получится вытрясти недостающую информацию из потенциального источника, то вы вряд ли обрадуетесь результату, и это будет прямым следствием несвоевременности его получения. Соотвественно, лучшей стратегией будет просто расслабиться, не переживать и спокойно подождать более благоприятного периода”, – предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева.

С другой стороны, по ее словам, нам самим в эти выходные также не стоит быть чересчур щедрым в раздаче информации другим людям. Хорошей идеей будет держать интригу и не быть слишком открытыми.

Особенно актуально это будет во всем, что так или иначе связано с детьми или детской темой, романтическими отношениями, а также любого рода творчеством. “Если кому-то в эти выходные предстоит первое (или даже второе) свидание, то определено не нужно рубить про себя всю правду-матку. В то же время рассчитывать на особую откровенность с другой стороны также не стоит”, – добавила эксперт.