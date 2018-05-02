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Гороскоп

У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок

Оксано Федорова. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Недавно Оксана Федорова поделилась фото, сделанное в Кении, на котором та позирует с новорожденным малышом. Ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что в скором времени телеведущая возьмет из приюта ребенка, причем, возможно, с другим цветом кожи.
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Недавно Оксана Федорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о временах, когда она с гордостью носила титул "мисс Вселенная". Тогда она отправилась в Кению, где увидела тяжелую жизнь населения.

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"Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, что, если я сяду и начну рыдать, наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращении очень тяжело и долго отходила", – поведала Федорова.


По мнению ясновидящей Марианны Абравитовой, та поездка оставила неизгладимый след на сердце ведущей. Карты показали, что в ближайшее время будущее Оксаны Федоровой сильно изменится. Телеведущая намерена взять ребенка из приюта. "Скорей всего, Оксана усыновит сразу несколько детей и вполне возможно, что они будут из разных стран и даже разного цвета кожи", – объявила Абравитова.

Таролог убеждена, что в этом заключена миссия Оксаны Федоровой. "Осуществив свою мечту, она действительно станет счастливой мамой. Хочу отметить, что желание Оксаны взять приемных детей никак не связано со здоровьем, хотя, возможно, этот момент и имеет место быть. Оксана отталкивается именно из моральных соображений", – объяснила ясновидящая.

2 мая 2018, 17:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Оксана Федорова

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