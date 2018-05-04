Совет на выходные 5-6 мая 2018 года

В эти выходные очень хорошо будет прислушаться к себе, к своим ощущениям, понаблюдать и подумать, какие изменения наметились в вашей жизни. Это могут быть и небольшие перемены, но вы можете быть уверены – все изменения однозначно в лучшую сторону.



"Нередко бывает так, что мы не замечаем что-то хорошее, не совсем осознаем как наши усилия и внутренняя работа, а, может быть, и вовремя принятое решение, начинают давать зеленые ростки будущих счастливых событий. Мы переживаем по какому-то поводу, а иногда даже теряем надежду что-то изменить и прекращаем усилия буквально за несколько шагов до того момента, когда покажутся их плоды! Именно от этого я вас сегодня и предостерегаю", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Особенно важно помнить об этом в вопросах, затрагивающих наши мечты и планы на будущее, предупреждает эксперт. "Если в последнее время вы предпринимали усилия, чтобы реализовать мечты, но пока не видите яркого результата, не опускайте руки и не теряйте надежду. Продолжайте бежать, идти или хотя бы ползти в направлении своей мечты", – советует Наталья Ковалева.

