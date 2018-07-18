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Гороскоп

Сергея Зверева попросили отказаться от матери

Сергей Зверев с сыном. Фото: Dni.Ru
Недавно Сергей Зверев нашел мать. Однако таролог Марианна Абравитова убеждена, что ничего хорошего эта женщина ему не принесет.
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"Ситуация довольна жесткая, но вполне логичная. У мальчика могло быть два пути. Либо очень плохой, либо тот, по которому он идет сейчас. Сергей Зверев-младший достаточно необычный ребенок. От него дважды отказывались близкие, но судьба его пожалела и подарила новую жизнь под крылом шоумена Сергея Зверева. Парню безусловно повезло, что известный состоятельный человек вырастил и воспитал его как родного, дал отличное образование, – сказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Зов крови действительно существует, но сейчас, когда ребенок нашел биологическую мать, ему надо от нее отказаться, иначе парень попросту перечеркнет свой путь и вернется на ту колею, по которой идет по сути чужая ему женщина. Сергей был зачат в обмане, из-за мести кому-то. Поэтому ничего хорошего мать ему не принесет".

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 Сергей Анатольевич Зверев

Сергей Анатольевич Зверев шоумен, парикмахер

Медиум уверена, что Сергей действительно переживает, и хочет войти с биологической матерью в контакт. Но, пустив эту женщину в свою жизнь, он притянет к себе все неприятности, что есть на свете. "По-хорошему Звереву-младшему лучше отойти от нее. Если Сергей вступит в отношения с ней, перспективный сценарий жизни для него закончится", – предупредила гадалка. 

Напомним, приемный сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашел свою биологическую мать Викторию Парфенову. Молодой мужчина познакомился с родственницей в эфире программы "На самом деле" Первого канала.

Выяснилось, что до усыновления Сергей носил имя Дмитрий. Мать оставила его в роддоме, сбежав из медучреждения прямо в ночной рубашке. Виктория призналась, что не хотела ребенка, и именно из-за попыток прервать беременность и убить малыша еще в утробе роды начались раньше срока.

Парфенова не жила с мужем на тот момент, поэтому об интересном положении супруги он не знал. Да и Виктория не собиралась говорить благоверному о мальчике, так как знала: ребенок не от него. Дело в том, что она решила отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, – он и есть биологический отец Сергея.

Через три года биологическая мать Сергея получила письмо из детского дома. Женщину просили официально отказаться от мальчика. Виктория второй раз отреклась от малыша, она боялась, что если заберет сына, это разрушит ее новый брак. Состоятельная и успешная бабушка Зверева–младшего приютить внука также не решилась.

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Автор: Руслана Алексеева18 июля 2018, 21:47
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Сергей Зверев устроил торжество любви

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