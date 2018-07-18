Верность мужчин по знакам зодиака

Какого мужчину ищет каждая уважающая себя женщина? Внимательного, заботливого, ответственного и, конечно же, верного. Ведь без взаимной верности почти все отношения обречены на провал. Давайте разберемся, мужчины каких знаков зодиака не склонны к изменам, а кто чересчур любвеобилен.

Говоря о мужчинах знака Овен, первые характеристики, которые приходят в голову, – это импульсивность, азарт и жажда перемен. Естественно, с таким набором качеств говорить о верности до старости неуместно. Овны чаще других представителей знаков зодиака поддаются соблазну, а если в отношениях царит нездоровая атмосфера, то склонить их к измене вообще не составит труда.

Тельцы довольно влюбчивы. Казалось бы, пойти на измену таким людям не так уж сложно. Но нет. Несмотря на свое постоянное стремление добиться большего, мужчинам-Тельцам все же не свойственно пятнать свою репутацию, находясь в отношениях. Не скроем, Тельцы-мужчины в молодости часто бывают замечены в любовных треугольниках, но с возрастом и с появлением семьи они все же становятся на путь преданности.

Близнецы, как известно, двойственные натуры. Если сегодня они слезно клянутся в любви и преданности своей избраннице, то завтра могут без видимой причины отстраниться и пуститься "во все тяжкие". Удержать Близнеца от походов на сторону под силу лишь яркой, экспрессивной и незаурядной женщине.

Изменяют ли Раки? Изменяют. Но лишь в том случае, когда их отношения себя изжили. Вообще, Раки считаются одними из самых верных знаков зодиака. Их чувственность и умение ставить себя на место партнера не позволяют им совершать необдуманные поступки. Если же мужчина-Рак глубоко обижен своей спутницей и понимает, что у них нет будущего, то легко может утонуть в объятиях внимательной и нежной незнакомки.

Мужчины знака зодиака Лев чаще всего верные и ответственные семьянины. Для них интрижка на стороне – это серьезный удар по репутации, так что в измене Львы бывают замечены крайне редко. А если так уж случится, что Лев по глупости и неопытности изменит своей половине, то сделает все возможное, чтобы об этой ошибке никто и никогда не узнал, а также всячески постарается искупить свою вину.

Мужчина-Дева и измена – два кардинально несовместимых понятия. Разумеется, и среди этих мужчин встречаются "гуляки", но чаще всего, если смотреть натальную карту этих ходоков, то в ней намешано большое количество других преобладающих знаков зодиака. Типичные мужчины знака Дева – истинные однолюбы и преданные мужья. Одна лишь мысль о том, что они впутают себя в аморальную ситуацию, нагоняет на них страх и отвращение.

Вообще, мужчины-Весы в большинстве своем – большие ценители гармонии и единства в отношениях. Но присущая им неопределенность и постоянный поиск нового нередко подталкивают к походу на сторону. Стоит отметить, что у мужчин знака Весы редко случаются измены ради измены. Если с новой избранницей им комфортно, то они, как правило, делают выбор в ее пользу.

А вот что касается Скорпионов, то они вполне могут завести интрижку и даже свободные отношения на стороне, как говорится, для здоровья. Если женщина не будет удовлетворять физиологические потребности Скорпиона, то он быстро найдет ей замену. Мужчины знака Скорпион темпераментны и ненасытны, поэтому физическая измена для них нередко становится вынужденной мерой. Сердцем и душой во время измены они могут находиться со своей второй половинкой.

Стрельцы, как и Скорпионы, не считают измену концом отношений. Для них интрижка на стороне – лишь "глоток свежего воздуха" и встряска однообразных отношений. Стрельцы нередко заводят любовниц, оставаясь при этом в дружеских отношениях с женами. Посвятить всю жизнь одной женщине у них не всегда получается. А любовный треугольник и игра в прятки позволяют получить нужную порцию адреналина и удовлетворить свои "охотничьи" потребности. Да-да, мужчины-Стрельцы чаще других любят именно процесс завоевывания, а не обладания.

Козероги чаще всего хранят верность своим избранницам. Просто потому, что не видят смысла распыляться и тратить время на похождения, когда его можно потратить на продуктивную работу. Да и что скрывать, Козерогам иногда бывает просто лень заниматься поисками любовницы и тем более вкладывать в нее честно заработанные средства. Козероги – прагматики, а любовницы требуют дополнительных затрат. Это нерентабельно.

Водолеев почему-то принято считать одними из наиболее гулящих мужчин. Однако это не совсем верно. По природе своей Водолеи – мыслители и первооткрыватели, им интересно все новое и неизведанное. Они обожают, как психологи, изучать новые "объекты", тем самым расширяя свой кругозор. При этом представители этого знака часто останавливаются еще на стадии флирта. Если они видят, что добыча у них в руках, то дальнейшие действия становятся для них неинтересными.

Мужчины знака зодиака Рыбы являются прирожденными романтиками. Они нередко бросаются в объятия женщины, которая, по их мнению, прониклась их внутренним миром. Но идиллия эта, как правило, заканчивается тогда, когда оба спускаются с неба в рутинную обыденную жизнь и сталкиваются с насущными проблемами. Рыбы редко стремятся решить проблему, обычно они отправляются на поиски новой романтичной истории. Такой замкнутый круг превращает их в постоянных героев-любовников.