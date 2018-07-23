Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
"Беременность для Леры Кудрявцевой – настоящее счастье и очень долгожданное событие. Лера этого желала и делала все возможное, чтобы осуществить свою мечту. Хочу отметить, что зачатие не обошлось без помощи врачей – телеведущая явно прошла через процедуру ЭКО. Беременность и роды пройдут без осложнений и родит она, скорее всего, мальчика", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Саона.
"К сожалению, не могу не отметить, что уже после родов Леру ждут проблемы со здоровьем. Некоторые сложности были и до беременности, есть они и сейчас, Лера о них никогда не говорила, – предупредила ведунья. – У женщин часто бывает такое, что во время беременности и после родов здоровье ухудшается. Все существующие недуги дают о себе знать – именно это и ждет Кудрявцеву. Четко вижу проблемы с почками, так что ей необходимо контролировать их функцию уже сейчас. Но в конечном итоге ничего страшного ей не угрожает – она пойдет на поправку".
Что касается дальнейшей семейной жизни, то гадалка уверена, что у Леры все будет в порядке. "Ребенок родится здоровым и будет радовать родителей. С мужем и Кудрявцевой прекрасный брак и их отношениям ничего не угрожает – разрыва между ними я не вижу", – предсказала она.
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