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Гороскоп

Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко

Елена Степаненко, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Фото: Dni.Ru
Евгений Петросян и Елена Степаненко долгие годы олицетворяли собой не только российскую юмористическую сцену, но и крепкие семейные отношения между творческими людьми. Однако брак дал трещину. причем эксперты считают, что новая любовница артиста – далеко не первая его интрижка на стороне.
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О том, почему именно Елена Степаненко решилась разорвать отношения с Евгением Петросяном ходит множество слухов. В частности, утверждают, что новая пассия юмориста – молодая прелестница Татьяна Брухунова – беременна.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Никакой беременности и детей вне брака я не вижу. Во всем этой ситуации вообще дело в другом. Они с Евгением Вагановичем давно чужие люди, между ними новая женская энергия. Степаненко активизировалась по другому поводу. Она просто не хочет, чтобы кто-то пользовался имуществом, которое принадлежит не только Петросяну, но и ей. Взыграло чувство собственности", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

"Они все строили и наживали вместе, и понятно, что Елена совершенно не хочет отдавать свое какой-то непонятной молодой девушке. Все ее усилия направлены именно на это", – объяснила экстрасенс решительные действия Степаненко.

"Более того, Татьяна – не первая любовница в жизни Петросяна. Подобные выходки Степаненко наблюдала давно. Она не бросала его, каждый раз надеялась обрести семейное счастье. Но увы, исправить "горячего мужчину" так и не удалось", – считает Марианна Абравитова. Таким образом, очередное увлечение мэтра российской юмористической сцены стало для его супруги последней каплей.

Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.

Однако общественное внимание сосредоточено не только на миллионах, которые юмористы успели заработать тяжким трудом на благо российского любителя хороших шуток, но и на фигуре новой пассии Евгения Петросяна. Многие отмечают, что она поразительно похожа на Елену Степаненко в молодости. Другие пристально всматриваются в район живота молодой красавицы, отыскивая признаки беременности.

Кадр youtube.com

24 августа 2018, 21:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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