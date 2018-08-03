Появились данные об измене жены-пенсионерки Гогену Солнцеву

Ясновидящая убеждена, что в союзе, где присутствует внушительная разница в возрасте, следует обязательно рассматривать два аспекта. Один из них психологический. По мнению Абравитовой, тот партнер, что моложе, ищет в более возрастном спутнике образ родителя. К тому же сам Гоген не скрывает, что отношения с матерью у него просто ужасные. "Конечно, он пытается восполнить эмоциональную нишу и найти себе попросту мать. Нет ничего удивительного из того, что мы видим", – заключила Марианна.

Таролог затронула и второй аспект – эпатажность. По ее мнению, Гоген даже гиперэпатажный. "Если посмотреть со стороны, то это и есть фундамент всей этой ситуации. Ни о какой любви здесь речи не идет. Во всяком случае, со стороны Гогена. Все прекрасно понимаем, что он сам ничего из себя не представляет. Он не великий актер и не великий певец. Он фрик. Раз ты фрик, то и должен отыгрывать эту роль, что он упорно делает", – проанализировала Абравитова.

По мнению экстрасенса, жена-пенсионерка не просто так клюнула на Гогена – она искала сына и нашла его. "Два психологических типажа подстроились друг под друга. Не удивлюсь, что они заведут ребенка. По картам мысли по поводу детей у них есть. Также у них есть план подкинуть дров в огонь. Совсем скоро мы услышим жалобные истории Гогена о том, что его жена ему изменяет", – сообщила ясновидящая.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 27 Июл 2018 в 5:09 PDT

Абравитова уверена, что между Солнцевым и его женой-пенсионеркой есть определенные договоренности. "Все это отличный сценарий, и давайте будем рассматривать это как комедийный боевик. Секса между парой нет, так как его могу сказать не особо то интересует женский пол, поэтому все это дешевый сценарий с посредством игрой актеров", – заявила таролог.