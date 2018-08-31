София Ротару стремительно теряет память

На днях всеми любимая артистка София Ротару попала в больницу после серьезного приступа с потерей сознания. Инцидент произошел прямо на сцене во время концерта в Уфе. Насколько опасно нынешнее состояние певицы – узнали Dni.Ru.



"София Михайловна болеет давно, подобные ишемические атаки случались и ранее, просто подробности ее недуга скрывается очень тщательно. Кроме того, я вижу, что певица страдает частичной потерей памяти. Ситуация сейчас не очень хорошая, так как с каждым прожитым днем она теряет память все больше и больше. Тем не менее, карты показывают, что не то, что угрожает бы ее жизни в целом. Вся проблема исключительно в возрасте", – рассказала ведунья Саона.



Последнее время певица постоянно находилась в кругу близких людей, так что кризисные ситуации случались по большей части дома, сказала ясновидящая. Именно поэтому никто извне не мог заметить или предположить серьезных проблем со здоровьем. Сейчас все стало достоянием общественности только в силу того, что приступ случился на сцене.

"Ее состояние можно описать как начало возрастного склероза. Я не вижу, что Ротару излечится полностью, но ей точно придется прибегнуть к помощи хороших специалистов и жить под постоянным наблюдением врачей", – предупредила гадалка.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 29 Авг 2018 в 10:13 PDT

Напомним, ранее стало известно, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали.

Сообщается, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся поблизости людей и не могла понять, где она находится. А медсестра из клиники, куда доставили певицу, рассказала, что та повторяла: "Девочки, я умру? Неужели я умру?", – пока ее везли на каталке до отделения реанимации.