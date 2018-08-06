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Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Сейчас планета находится в коридоре затмений. Последнее в этой серии произойдет в субботу, 11 августа. До этого Луна будет неумолимо стареть, поэтому принципиально новыми делами лучше не заниматься – вряд ли от этого будет много проку. Если вы что-то задумали, приступайте к своим замыслам на следующей неделе.
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Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В начале наступившей недели вас ожидают многочисленные поездки, звонки и встречи, по делам личным и рабочим. Остаться в одиночестве, скорее всего, не грозит. Зато начиная со среды, все ваше внимание будет сконцентрировано на домашних делах и заботах. Пятницу и все выходные можно будет провести весело и беззаботно. 

ТЕЛЕЦ

Тельцы, как правило, не равнодушны ко всем земным благам, и начало наступившей недели вам точно понравится – уже в понедельник или вторник вы можете получить какой-то бонус. В середине недели ждут местные командировки, а на выходных вы сможете провести время дома, в кругу семьи, с родителями.  

БЛИЗНЕЦЫ

Вся наступившая неделя пройдет на пять с плюсом. С самого первого дня вы сможете проявить все свои лучшие качества и выйти в лидеры, как на работе, так и дома. Проведите активно всю неделю, и уже к четвергу вас может отметить начальство заслуженной наградой. На выходных грех сидеть дома – время общения, хождения по гостям.

РАК

Если в первые дни наступившей недели у вас многое не будет получаться, не придавайте этому большого значения – в понедельник и вторник вам лучше отдыхать, набираться сил. Ваше время начинается со среды – вот тогда и планируйте все важные для себя мероприятия. Заряд бодрости и оптимизма не оставит и на выходных.

ЛЕВ

Нельзя сказать, что эта неделя будет для вас целиком и полностью удачной. Если в понедельник и вторник вы еще сможете добиться определенных успехов, но только в коллективных мероприятиях, то в середине недели энергия иссякнет – лучше будет отойти на второй план, уйти в тень. Только с пятницы появится второе дыхание.

ДЕВА

Неделя начинается для вас очень хорошо. Если нацелены на карьеру и бизнес, в первые дни все будет складываться просто замечательно, вы добьетесь неплохих результатов. Середина недели будет не столь впечатляющей, а начиная с пятницы, силы могут оставить вас. На выходных просто отдыхайте, не обременяя себя никакими заботами.

ВЕСЫ

Типичные Весы в числе безусловных фаворитов в течение всей этой недели. В ее начале будут успешны интеллектуальные дела, в процессе получения новой информации вам не будет равных. В середине недели будут и практические результаты на работе. Конец недели лучше всего провести в компании преданных друзей, не уединяйтесь.

СКОРПИОН

Настоящий Скорпион ничего не боится, может позволить себе рисковать своей жизнью. Однако в первые два дня наступившей недели стоит проявлять осмотрительность и не подвергать себя опасностям. Если хочется приключений, для них больше подходит время со среды. Успех на работе попадает на выходные, поэтому, если вам предложат потрудиться, не отказывайтесь.

СТРЕЛЕЦ

Первые два дня этой недели будут посвящены коллективным мероприятиям – конечно, вы яркая индивидуальность, но сейчас следует почувствовать себя членом команды. Среда и четверг таят в себе некоторую опасность – лучше в эти дни не подвергать себя необдуманному риску. Пятница и выходные дни хорошо подходят для путешествий.

КОЗЕРОГ

Козерог относится к тем знакам, которым нипочем любая работа. Вы сможете убедиться в этом в самом начале наступившей недели. Работать придется много, но этот труд не всегда будет щедро оплачиваться. В середине недели все ваше внимание привлекут коллективные дела и заботы. На выходных следует исключить любой экстрим из своей жизни.

ВОДОЛЕЙ

Первые два дня этой недели будут на редкость творческими и продуктивными. Причем, вы можете хорошо поработать и так же приятно отдохнуть. Музы, которые будут вдохновлять в понедельник и вторник, утихнут уже в среду – вам придется заниматься скучной рутинной работой. Пятницу и выходные дни посвятите своей драгоценной половинке.

РЫБЫ

Начало наступившей недели лучше всего посвятить дому и семье – сейчас не стоит слишком активно вкладываться в бизнес, но только в том случае, если он не связан с недвижимостью. Самыми яркими днями обещают стать среда и четверг – можно запланировать на это время праздничные мероприятия. В выходные вам будет не до отдыха – займитесь своим здоровьем. 

6 августа 2018, 07:58

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