Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
"Тема детей в семье Валерии и Пригожина покрыта множеством тайн. Пара определенно хочет родить наследников и всерьез намерена завести детей, но никаких подробностей своим поклонникам и прессе сообщать не планируют", – рассказала Dni.Ru ведунья Саона.
По мнению ясновидящей, дети от предыдущих браков уже совсем взрослые, а заботы о новорожденном племяннике напомнили Валерии и Иосифу, какая это радость – заботиться о малышах, поэтому паре еще больше захотелось вновь стать родителями. У Валерии, к сожалению, уже были неудачные попытки забеременеть и выносить ребенка от Иосифа.
"Но она все еще надеется забеременеть естественным путем, – считает гадалка. – Но в будущем, я уверена, пара прибегнет к услугам суррогатной матери. Могу сказать, что все это будет проходить в строжайшем секрете и закончится большим счастьем для Валерии и Иосифа – пополнение в семье обязательно случится".
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