Москвич погиб страшной смертью из-за виртуальной реальности
Мужчина купил себе очки виртуальной реальности и решил погулять в них по квартире. При этом ничто не предвещало беды.
В какой-то момент в иной реальности было показано нечто, не вполне подходящее для просмотра в стандартной столичной квартире. Что тому виной – масштабы или скорость изображения – неизвестно.
Но как бы там ни было, Сергей споткнулся о стеклянный столик, упал на него и сильно порезался. Он скончался на месте от тяжелой кровопотери, передает Telegram-канал Mash.
Известно, что москвич занимался разработкой программного обеспечения для беспилотников. По словам родственников, он работал на закрытом объекте в столице и особенно о своей работе не распространялся, пишет "360".
Тело первой жертвы виртуальной реальности обнаружила мать, когда пришла к Сергею в гости. Открыв дверь своим ключом, женщина увидела сына лежащим на полу лицом вниз в очках. Все стены и пол вокруг были залиты кровью. Следствие предполагает, что Сергей, гуляя по квартире в очках, упал на стеклянный стол, сильно порезался и погиб от потери крови. По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что современные технологии действительно бывают опасны для жизни. И этому есть масса примеров. Так, одна из опасностей непосредственно связана со смартфонами – это селфи. Нередко стремление молодых людей сделать эффектный снимок заканчивается смертью.
Ранее две юные жительницы Мексики погибли, пытаясь сделать селфи на фоне взлетно-посадочной полосы. Лайнер задел крылом головы девушек, и они скончались от тяжелых черепно-мозговых травм.
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