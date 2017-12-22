Скандал с бывшей женой Джигарханяна Главные события Москвы Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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Крупный пожар в Москве попал на видео

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Днем 22 декабря в дежурную службу столичного управления МЧС поступило сообщение о пожаре на складе на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, передает телеканал "360". Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь был ликвидирован. При ЧП никто не пострадал. Пожар в складском помещении очевидцы сняли на видео. На записи видно не только масштабное задымление снаружи строения, но и языки пламени.

22 декабря 2017, 16:13

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