Из квартиры московского пенсионера украли сумку с 15 млн рублей

В столичном районе Зюзино из квартиры 61-летнего мужчины украли женскую сумку, в которой находилось 15 миллионов рублей. ЧП произошло на улице Керченская, передает агентство "Москва".

Как установили правоохранители, неизвестный взломал замок входной двери и проник в квартиру, нашел сумку с деньгами и скрылся с ней. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".