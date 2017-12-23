При столкновении автобуса и столба пострадали 4 человека

В столичном районе Перово рейсовый автобус не справился с управлением и наехал на фонарный столб. В результате ДТП пострадали четыре человека, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы 2-я Владимирская. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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