В Москве водитель изрезал обидчика ножом

На юге столицы между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе перебранки один из участников нанес оппоненту ножевое ранение, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Красного Маяка. Правоохранители установили, что конфликт произошел, когда один из участников парковал автомобиль, а второй, по предварительным данным, вмешался с критикой действий водителя. Последний вспылил и взялся за нож.