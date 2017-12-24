Во Внуково стюардесса выпала из самолета

Во время предполетной подготовки в московском аэропорту Внуково из самолета авиакомпании Utair выпала стюардесса. "При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон", – цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика. Она была оперативно госпитализирована. Ей уже успели оказать медицинскую помощь, стюардесса покинула больницу. Авиакомпания устанавливает причины произошедшего.