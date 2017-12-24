Умер известный российский лингвист

Известный советский и российский лингвист Андрей Зализняк умер в возрасте 82 лет. "Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене", – на своей странице в Facebook написал сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

Андрей Зализняк занимался исследованием новгородских берестяных грамот и выдающегося образца древнерусской литературы – "Слова о полку Игореве". Кроме того, он известен своими работами по русскому словообразованию и акцентологии.