В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы

В Москве днем 25 декабря случилась страшная авария. Пассажирский автобус залетел в пешеходный переход, сбив несколько человек.

Продолжение: Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео

Трагедия произошла на Славянском бульваре. В результате аварии погибли четыре человека, ранения получили по меньшей мере 15.

Известно, что одна из пострадавших – 17-летняя девушка. Она находится в крайне тяжелом состоянии, ее пытаются спасти врачи. Видео с места происшествия публикует Life.ru.

Спасатели извлекают людей из-под автобуса, который застрял на въезде в пешеходный переход. Очевидцы выкладывают в Сети страшные снимки с места аварии.

Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️

Автобус въехал в подземный переход.

Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.

Предположительно, ДТП случилось из-за гололеда. Скорее всего, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на тротуар, заехав в пешеходный переход. Обстоятельства смертельной аварии устанавливают правоохранители.