Американец Иисус изнасиловал болонку и женился на ее хозяйке

В Нью-Йорке за сексуальное насилие над мальтийской болонкой осужден 40-летний Иисус Гутьеррес. Собака принадлежала его девушке.

Известно, что зоофил полчаса мучил животное с помощью пальцев. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Возлюбленная Иисуса обратилась в полицию, и извращенец был арестован. Его адвокат Джек Голдберг заявил, что во время инцидента подзащитный был пьян.

В результате Гутьеррес был обвинен в сексуальном преступлении по отношению к животному, но получил условный срок, сообщает Daily Mail. Мужчине в течение пяти лет запрещено держать домашних питомцев.

Примечательно, что еще во время следствия обвиняемый женился на хозяйке изнасилованной им болонки. Новоиспеченная супруга присутствовала в зале во время суда. Свою пострадавшую собаку девушка отдала в добрые руки.

К сожалению, жестокое обращение с животными не редкость и в России. Зачастую домашние питомцы становятся козлами отпущения в ссорах их хозяев, которые срывают на них злость.

Ранее в Новой Москве 43-летний мужчина в ходе ссоры с матерью убил ее собаку. Как установили правоохранители, житель столицы демонстративно сбросил пса с балкона, расположенного на 16-м этаже жилого дома. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.