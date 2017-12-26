В Москве из Lexus украли алкоголь на 100 тысяч рублей

В центре Москвы из автомобиля Lexus украли алкогольную продукцию. Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице, сообщает "Газета.ru".
Злоумышленник разбил стекло иномарки и похитил из салона бутылки с алкоголем. Стоимость украденного оценивается в 102 тысячи рублей.
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