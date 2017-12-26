Создатель российского интернета умер от рака
Бардин работал в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова. Именно там в конце 1980-х была создана компьютерная сеть. Позднее ее подключили к мировому сегменту.
Причиной смерти программиста стало онкологическое заболевание, передает ТАСС. Отмечается, что Валерий Бардин был одним из активных участников множества проектов, связанных с информационными технологиями.
Кроме того, он является одним из создателей советской операционной системы "ДЕМОС" и учредителем первого сетевого издания "Национальная служба новостей". Валерий Бардин – лауреат премии Совета министров СССР, обладатель Национальной Intel интернет-премии 2000 года в номинации "Дело всей жизни".
Ушел из жизни один из создателей рунета Валерий Бардин: https://t.co/CcsZLQKYrr pic.twitter.com/OT7Jw65wwc— Alexander Zakuskin (@azakuskin) 26 декабря 2017 г.
Напомним, в августе этого года умер один из создателей российского интернета Андрей Чернов. Его нашли мертвым дома. Известно, что в последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома. Благодаря ему появились Рунет и кодировка KOI8-R. Чернов участвовал в запуске и наладке первого интернет-канала между Россией и Западом.
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