Собчак стала кандидатом в президенты России

Центризбирком рассмотрел документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак. Телеведущая получила разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, пишет "Газета.ru". После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей в поддержку своей кандидатуры.
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