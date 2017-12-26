Умер основатель Aviasales

Основатель сервиса поиска билетов Aviasales Константин Калинов скончался в результате продолжительного заболевания. Об этом сообщили друзья предпринимателя.
Калинов покинул компанию в 2016 году. Он не мог продолжать работу по состоянию здоровья, передает телеканал "360".
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