Москвич надел вещи умершей матери ради кредита

Московские полицейские задержали мужчину, переодевшегося в женскую одежду. Злоумышленник пытался получить кредит на имя умершей матери.

"Сотрудников организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник, почувствовав неладное, успел скрыться с места происшествия до приезда полицейских", – сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по Москве.

Мужчине не удалось сбежать – автомобильный патруль стражей правопорядка задержал его на улицах Москвы. Подозреваемого в покушении на мошенничество доставили в отделение полиции. По информации телеканала "360", злоумышленник хотел оформить в кредитной организации карточку с лимитом в 75 тысяч рублей. Ради получения легких денег он выдавал себя за умершую 65-летнюю женщину.

Полицейские проводят проверку инцидента. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее Dni.Ru писали о 16-летнем жителе Кирова. Подросток переоделся в полицейскую форму и оскорблял прохожих. Наряд школьнику купили для участия в спектакле. Юного нарушителя забрали в отдел полиции.

Осенью этого года 59-летний житель Татарстана переоделся в женское платье, чтобы сбежать от полиции. В пригороде Казани развернулся настоящий боевик: подозреваемый в поджоге автомобиля и хранении оружия выстрелил в полицейских, пытавшихся проникнуть в его дом, и сбежал через окно. Он остановил машину с пенсионерами и, угрожая оружием, приказал увезти его в безопасное место. Через какое-то время мужчина выпрыгнул из салона и на другом садовом участке украл велосипед, переодевшись в женскую одежду. Полиции удалось задержать подозреваемого лишь утром следующего дня.