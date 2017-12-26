Российское судно терпит бедствие у берегов Британии

Грузовое судно "Механик Ярцев" получило сильный крен при следовании из Риги в один из портов Северной Ирландии. Береговая охрана оказывает помощь российскому кораблю, передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.
"Всем 13 членам экипажа опасность не угрожает", – сообщили в местных экстренных службах. Причины случившегося устанавливаются.
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