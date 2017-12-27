Знаменитый хоккеист умер от воспаления

В Канаде скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонни Бауэр. Экс-вратарю "Торонто" было 93 года, сообщает "Газета.ru". Здоровье Бауэра ухудшилось несколько недель назад. Медики диагностировали у него пневмонию.
Джонни Бауэр провел 552 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, одержав 250 побед, в среднем пропуская 2,51 шайбы за игру. Он дважды становился обладателем приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ "Везина Трофи". В 1976 году вратарь введен в Зал славы хоккея.
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