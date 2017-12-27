В Москве директор фабрики убил человека и захватил заложников
"Поступила информация о стрельбе на улице Иловайская, дом 20, корпус 1. По предварительным данным, есть раненые. На место для проверки выехали сотрудники полиции", – цитирует представителя правоохранительных органов "Газета.ru".
Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина стал стрелять в посетителей из-за серьезной задолженности. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому началось гражданское дело.
Кроме того, директор взял несколько человек в заложники. Правоохранители оцепили территорию фабрики. Злоумышленник отказывается пускать полицейских или медиков к раненым. Он вооружен охотничьим карабином "Сайга".
По предварительным данным, среди пострадавших – несколько сотрудников Службы судебных приставов. Они пришли в здание "Меньшевика" вместе с кредиторами для процедуры взыскания долга.
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