Брата известной певицы зверски убили

Неизвестные застрелили двоюродного брата певицы Рианны. Это произошло на Барбадосе, вскоре после того, как Тавон Кайзен Аллен отметил Рождество вместе со знаменитой кузиной.

Полиция Барбадоса предупреждает приезжих: криминал на острове в последнее время активизировался. За уходящий год зафиксировано 28 убийств, 22 из них – с применением огнестрельного оружия.

21-летнего Тавона убили несколькими выстрелами в спину в районе Сент-Майкла. С того момента, как он вместе с Рианной сидел за рождественским столом, прошло всего несколько часов.

Аллена сразу доставили в больницу, но помочь не смогли. Рианна почтила память кузена, выложив фотографию с черным фоном на своей странице в Instagram: "Не могу поверить, что только вчера я держала тебя на руках..."

"Никогда бы не подумала, что в последний раз чувствую тепло твоего тела. Буду любить тебя вечно!" – написала певица.

О том, как тяжело придется семье без Тавона, написала в соцсети его родственница Танелла. "Я никогда не думала, что наступит день, когда я похороню тебя, моя любовь! Это было наше первое Рождество вместе. Тавон, я знаю, ты пытался стать лучшим человеком! Я люблю тебя!" – цитирует ее Life.ru.

Поиски убийцы Тавона Кайзена Аллена продолжаются. Рианна призвала людей прекратить использовать огнестрельное оружие.