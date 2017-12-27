Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
На фабричной территории расположены две пятиэтажки. Они связаны между собой подземным переходом. Правоохранители подозревают, что именно по нему Аверьянов перешел из одного корпуса в другой, после чего сумел скрыться, передает Telegram-канал Mash.
Более часа назад стражи порядка, в том числе сотрудники спецподразделения, смогли попасть внутрь фабрики. Они приступили к зачистке территории и поиску стрелявшего, сообщает Life.ru. В полиции подчеркивают, что пытаются взять бизнесмена живым.
Экс-директор вооружен ружьем и оказывает активное сопротивление сотрудникам спецслужб. Полиция не смогла установить с ним контакт, сообщает Ura.ru.
Родственники Аверьянова рассказали, что он всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка, передает RT. Бывший начальник службы безопасности одной из фирм бизнесмена сообщил, что мужчина принимал психотропные таблетки. Однако, по его словам, к насилию предприниматель склонен не был.
В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Илья Аверьянов неоднократно обращался в ведомство и "обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов". "Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", – сообщает "Интерфакс".
При этом в возбуждении дел отказывалось, и бизнесмен писал новые заявления. Прокуратура вновь требовала возбуждения дел, но этого не происходило. Теперь прокурор Москвы взял дело Аверьянова под личный контроль.
В результате стрельбы пострадали три человека, погиб охранник предприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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