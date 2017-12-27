В Москве у Кадырова украли iPhone

В ночь на 27 декабря в Москве обокрали помощника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Пострадавший Хасайн Кадыров подал заявление в полицию.
По предварительным данным, злоумышленник разбил окно личного автомобиля мужчины и похитил сумку, в которой находилась крупная сумма денег, iPhone 6 и планшетный компьютер iPad. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщает "Московский Комсомолец".
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