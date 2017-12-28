В Москве нашли тела двух женщин

В Москве за день нашли двух мертвых женщин. Тела обнаружили в квартирах погибших после обращения родственников, пишет "Газета.ru".

Сначала в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее 76-летняя сестра, проживавшая на 9-й Парковой улице, неделю не выходила на связь. Прибывшие по указанному адресу правоохранители вскрыли дверь в квартиру и обнаружили труп.

В это же время в полицию поступило обращение от москвича. Мужчина заявил, что несколько дней не может дозвониться до бабушки, проживавшей на Балаклавском проспекте. Прибывшие по указанному адресу сотрудники экстренных служб нашли труп пожилой женщины.