В Москве нашли тела двух женщин

В Москве за день нашли двух мертвых женщин. Тела обнаружили в квартирах погибших после обращения родственников, пишет "Газета.ru".
Сначала в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее 76-летняя сестра, проживавшая на 9-й Парковой улице, неделю не выходила на связь. Прибывшие по указанному адресу правоохранители вскрыли дверь в квартиру и обнаружили труп.
В это же время в полицию поступило обращение от москвича. Мужчина заявил, что несколько дней не может дозвониться до бабушки, проживавшей на Балаклавском проспекте. Прибывшие по указанному адресу сотрудники экстренных служб нашли труп пожилой женщины.
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