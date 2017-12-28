Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо

В городе Мэдисон штата Висконсин (США) полиция арестовала 46-летнего парикмахера Кхаледа А. Шабани. Мужчина отрезал кусок уха 22-летнему клиенту.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что пришел в салон Ruby’s, чтобы подровнять прическу. Он сел в кресло к Кхаледу и по привычке начал ерзать на стуле и вертеть головой.

Стилист сделал несколько замечаний, но юноша не придал его словам значения. Потеряв терпение, Шабани триммером выбрил клиенту полосу по центру головы, а затем схватил ножницы и отрезал ему часть уха, сообщает Life.ru со ссылкой на New York Post.

Вспыльчивого парикмахера отправили за решетку. Шабани назвал произошедшее несчастным случаем. Ему грозит наказание за уголовное преступление по двум статьям – за вооруженное нападение и насилие.

Отметим, что подобные случаи нередки. В феврале 2016 года российская модель и звезда соцсетей Ната Ашман жестоко подралась с посетительницей московского клуба и в приступе ярости откусила ей ухо, которое пришлось частично ампутировать. По одним данным, девушки не поделили внимание стриптизера, по другой – место за столиком.

Как писали Dni.Ru, на юго-западе столицы мужчина беспричинно набросился на прохожего и откусил ему ухо. ЧП произошло возле одного из домов на улице Саморы Машела. Врачи диагностировали у потерпевшего травматическую ампутацию левого уха. Подозреваемый был задержан – им оказался 21-летний безработный.