Тяжелобольному Табакову помогают следователи

Следствие пытается помочь обманутым вкладчикам банка "Клиентский", передает "Газета.ru". "Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения лицами из числа руководства АО "Банк "Клиентский" денежных средств вкладчиков в сумме не менее одного миллиарда рублей, в том числе Олега Табакова", – сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, владелец организации Александр Кленовский выводил из банка деньги, оформляя кредиты на ничего не подозревавших людей. Среди пострадавших от действий Кленовского – руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.

Банкира обвиняют по статье "Растрата" Уголовного кодекса России. Ущерб от действий Кленовского оценили в шесть миллиардов рублей.

