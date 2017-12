Скончалась знаменитая голливудская актриса

В Калифорнии скончалась актриса Роуз Мари. Ей было 94 года, передает RT. "С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость: наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем", – написали в Twitter представители артистки.

Роуз Мари умерла в своем доме, сообщает "360". В последние минуты ее окружали родные и близкие.

Артистка получила всемирную известность после выхода на экраны в 1961 году ситкома "Шоу Дика Ван Дайка", где она сыграла Салли Роджерс. Трижды была номинирована на премию "Эмми".

It is with broken hearts that we share the terribly sad news that our beloved Rose Marie passed away this afternoon. https://t.co/boHpy71Fjx pic.twitter.com/qv9w8pNuOz