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Происшествия

Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко

Фото: GLOBAL LOOK press/Franke, C.
Житель Тайваня, 51-летний Ван во время секса с женой лишился правого яичка. Его 49-летняя супруга Хсие сказала врачам, что это произошло случайно.
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Прибывших домой к семейной паре медиков встретил сам пострадавший. Мужчина держал в руках миску для риса, в которой находилась откушенная тестикула (яичко). Вана срочно доставили в больницу, где остановили кровотечение и зашили мошонку, передает Life.ru.

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Однако возвращать яичко на место медики не стали, побоявшись занести инфекцию. Врачи отметили, что мужчина, скорее всего, уже не смог бы восстановить надлежащую функцию своего органа и в любом случае остался бы бесплодным, сообщает Daily Mail.

Известно, что Ван работает слесарем в автомастерской. Со своей супругой он живет долгие годы, они воспитывают двоих детей. Также сообщается, что женщина страдает психическим заболеванием, что, возможно, и послужило причиной случившегося.

Отметим, что сексуальные забавы не всегда безопасны для жизни. Бывает так, что в порыве страсти люди теряют чувство меры и буквально убивают партнеров. Напомним, что в июне 2017 года подобный инцидент произошел в Испании.

Во время интимной близости мужчина набросил жене на горло телефонный шнур и задушил. Его обвинили в намеренном убийстве. Подозреваемый заверил, что не рассчитал силы во время БДСМ-игр, однако суд счел убийство умышленным и приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Автор: Людмила Фоканова29 декабря 2017, 09:24

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