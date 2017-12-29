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Происшествия

Момент ДТП с автобусом попал на видео

Фото: instagram.com/nickolay8586
В Сети появилось видео, полученное с камер наблюдения 29 декабря, когда автобус протаранил остановку в Москве. Очевидцы поделились подробностями инцидента на Сходненской улице.
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Житель столицы Андрей Соколов рассказал, что в момент аварии находился на остановке. После ДТП он помогал пострадавшим.

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"Один таксист мешал проехать автобусу. Он хотел его объехать, но в итоге, говорят, отказали тормоза", – цитирует мужчину РБК. По его словам, никто не погиб, но пострадавшие были – он видел мужчину и женщину.

"Я вытаскивал мужчину – у него закрытый перелом левого голеностопного сустава. Я сам бывший работник медслужбы, осмотрел его. Автобус притормаживал, скорость была небольшая", – поделился Соколов.

Свидетельница ДТП Светлана стояла напротив остановки на другой стороне дороги. "Увидела уже, как автобус дымился и бежали люди. Скорая и пожарные минуты через четыре приехали", – отметила женщина.

В правительстве Москвы сообщили, что угрозы жизни пострадавшим при наезде автобуса, передает РЕН ТВ. По данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, перемещение транспорта по улице затруднено. 

На месте продолжают работу оперативные службы, пишет РИА ФАН. Возможно кратковременное перекрытие движения. В результате аварии, по данным ГИБДД, никто не погиб, три человека пострадали, уточняет Teleprogramma.pro.
Автор: Людмила Фоканова29 декабря 2017, 11:35

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