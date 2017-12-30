В Москве сбившийся с маршрута автобус протаранил легковушку

На севере столицы пассажирский автобус попал в ДТП. Водитель съехал с маршрута а, при попытке вернуться, врезался в ехавшую впереди машину. В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

Как рассказали очевидцы, автобус свернул не в ту сторону и поехал в область по Ленинградскому шоссе. В какой-то момент пассажиры обратили на это внимание и потребовали вернуться на правильный маршрут.