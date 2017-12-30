На корпоративе в Москве коллега зарезал 29-летнего мужчину

В столице один из предновогодних корпоративов закончился трагедией. Во время гулянки между работниками произошел конфликт. Один из мужчин ударил ножом своего 29-летнего коллегу, передает РЕН ТВ.
Пострадавший от полученного ранения скончался на месте. Еще одного участника вечеринки госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения.
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