На корпоративе в Москве коллега зарезал 29-летнего мужчину

В столице один из предновогодних корпоративов закончился трагедией. Во время гулянки между работниками произошел конфликт. Один из мужчин ударил ножом своего 29-летнего коллегу, передает РЕН ТВ.

Пострадавший от полученного ранения скончался на месте. Еще одного участника вечеринки госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения.